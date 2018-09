Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Cyklista srazil malého chlapce

České Budějovice - Policisté žádají svědky této dopravní nehody o pomoc. (Hlasová schránka 974 221 116)

Českobudějovičtí dopravní policisté pátrají v souvislosti s dopravní nehodou po neznámém cyklistovi, který při jízdě na chodníku srazil malého chlapce a z místa nehody ujel.

K nehodě došlo dne 18. září 2018 v 15:04 hodin v ulici Rudolfovská, na autobusové zastávce MADETA. Z právě přijíždějícího autobusu linky č. 18, který na zastávce zastavil, vystoupil spolu s dalšími cestujícími i nezletilý chlapec. Po chodníku v té chvíli projížděl cyklista, který chlapce srazil na zem. Sám přitom i s kolem upadl. Po chvíli se však zvedl a odjel směrem na Rudolfov a Vráto. Zraněný chlapec byl převezen s lehkým zraněním do českobudějovické nemocnice. Na místo okamžitě přijeli policisté a začali po cyklistovi pátrat. Dle zjistěných informací se mělo jednat o muže ve věku 40 - 50 let, který má šedivé vlasy, v době nehody svázané do culíku. Na sobě měl červené tílko a světlé šortky. Pravděpodobně měl v uších sluchátka.

Policisté žádají svědky, kteří by mohli doplnit popis cyklisty, případně cyklistu samotného, aby se přihlásili na jakoukoliv služebnu Policie ČR nebo na telefonní číslo 974 226 588 nebo přímo na bezplatnou linku 158. Za pomoc děkujeme.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

19. září 2018

