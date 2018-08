Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Cyklista skončil v nemocnici

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Po havárii nadýchal přes dvě promile.

Dodržování pitného režimu je velmi důležité, a to nejen v letních měsících. Ovšem pokud řidič ví, že bude usedat za volant nebo za řídítka, měl by pít tekutiny v nealkoholické podobě. Opilý řidič totiž ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu.

Své o tom ví jednatřicetiletý cyklista z Uherského Hradiště. Ten se včera večer po bujarém popíjení vydal na kole brázdit místní ulice. Jenže alkohol a nepozornost udělali své a mezi ulicemi Lomená a Sadová havaroval. Při pádu si způsobil zranění, se kterými skončil v nemocnici. Přivolaní policisté u něj provedli dechovou zkoušku, která vykázala 2,29 promile alkoholu.

S alkoholem se potýkal i šestapadesátiletý řidič felicie, kterého včera v pravé poledne zastavila uherskobrodská hlídka v ulici Zahradní v Dolním Němčí. Muž přiznal, že v dopoledních hodinách popíjel pivo. Tomu také odpovídala hodnota, která se ukázala na dechovém přístroji – 1,81 promile. Policisté mu zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz.

Stejně dopadl i čtyřicetiletý muž za volantem peugeotu. I on v dopoledních hodinách doplňoval tekutiny v alkoholické podobě a poté usedl za volant. K této události došlo v sobotu 11. srpna v Ostrožské Nové Vsi. V dechu mu policisté naměřili 2,34 promile.

Někteří řidiči se v uplynulém týdnu zřejmě nevyhýbali ani dalším návykovým látkám. Mladému řidiči octavie, kterého zastavila policejní hlídka v sobotu odpoledne v Uherském Brodě, vyšel pozitivní orientační test na drogy. O tom, zda ho čeká nějaký postih, rozhodnou až výsledky rozboru biologického materiálu, který mu byl odebrán ve zdravotnickém zařízení.

S rychlostí si hlavu nelámal slovenský řidič mercedesu. Ten projížděl Starým Hrozenkovem rychlostí, která neodpovídá té nejvyšší povolené. Ručička na tachometru dosáhla na 93 km/h.

Velmi povedenou dvojici zastavili uherskohradišťští policisté ve středu odpoledne ve Starém Městě v ulici Huštěnovská, jejichž moped nebyl opatřen registrační značkou. Dále hlídka zjistila, že osmnáctiletý muž za řídítky není držitelem řidičského oprávnění a jeho spolujezdkyně nemá na hlavě ochrannou přilbu.

Výběr ze zjištěných přestupků v dopravě na Uherskohradišťsku 10. 8 – 16. 8. 2018

Počet zjištěných přestupků 10. 8. – 16. 8. 2018 3. 8. – 9. 8. 2018 Řidič pod vlivem alkoholu 13 8 Řidič pod vlivem drog 1 4 Překročení maximální rychlosti 43 25 Jízda na červenou / nedání přednosti v jízdě 6 11 Nepoužití bezpečnostních pásů 28 22 Telefonování za jízdy 18 26 Špatný technický stav vozidla 17 21 Neoprávněné zastavení a stání 1 0 Chodci 1 0 Cyklisté 2 1

17. srpna 2018, por. Bc. Milena Šabatová

