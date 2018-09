Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cyklista kopal do autobusu

JABLONECKO - Cyklistovi, který v lednu poškodil autobus, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

V uplynulých dnech policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili 44letému muži podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, kterého se dopustil 27. ledna letošního roku. Tehdy jel se skupinou cyklistů, kterou ve Zlaté Olešnici dojel řidič s autobusem Setra. Na rovném úseku vozovky se řidič s autobusem tuto pomalu jedoucí skupinu cyklistu rozhodl předjet. Aby cyklisty, kteří jeli různě vedle sebe, na sebe upozornil, tak na ně zatroubil. V tom okamžiku ovšem v protisměru jelo vozidlo a řidič autobusu musel od svého původního záměru předjíždět cyklisty upustit. To už někteří cyklisti začali bouchat do boku autobusu, jehož řidič na toto nereagoval a pokračoval v pomalé jízdě do kopce. Skupina cyklistů ho ovšem dojela a jeden z nich – výše uvedený podezřelý mu zablokoval cestu tak, že řidič musel zcela zastavit. Následně mu podezřelý kopy poškodil autobus, a to čelní masku a levé světlo, čímž způsobil škodu ve výši 48.799,- Kč. Podezřelému tak nyní v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Případ šetřili policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldě.





12. 9. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

