Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Cyklilsto připrav se!

KARLOVY VARY- Centrum zdraví bezpečí zahájilo novou sezonu.

Dopravní policisté přivítali zahájení cyklistické sezony v Centru zdraví bezpečí, kde se konala akce „Cyklisté připravte se “. Sobotní odpoledne patřilo dětem i celým rodinám. Na téma „cyklista a jízdní kolo“ se připravily všechny složky IZS, které se akce účastnily. Pro účastníky akce byla připravena stanoviště, na kterých plnily děti různé úkoly, řešily simulované situace: najdi nebezpečí, pozor vlak, zachraň život, tref se na cíl, uhas oheň, jak se zachováš u dopravní nehody, ošetři zraněného cyklistu apod.

Dopravní policisté pro děti připravili testy, které měly zjistit znalosti malých cyklistů z pravidel silničního provozu. U policejního stánku čekal na děti i jejich rodiče druhý úkol, a to popsat správné vybavení jízdního kola a zjistit, co jízdní kolo nemá ve své výbavě. Za správné odpovědi dostaly děti policejní bonbon, reflexní pásku nebo reflexní tkaničky do sportovní obuvi. Znalosti z pravidel silničního provozu si zopakoval nejeden rodič a dopravní policisté byli i k nim vstřícní. Návštěvníci si také mohli prohlédnout policejní motocykly, které poutaly pozornost spíše tatínků.

Zájem o jednu z prvních jarním akcí byl nemalý zájem, o čemž svědčí to, že Centrum v sobotu odpoledne od 13,00 do 17,00 hodin navštívilo přes 1 500 návštěvníků.

por. PhDr. Papežová Zdeňka

12. dubna 2018

