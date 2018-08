Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Čtyřlístky si odnesl zloděj

KLADENSKO – Škoda se vyšplhala na téměř sto tisíc.

Včera 9. srpna 2018 přijali policisté Obvodního oddělení Kladno – město oznámení od čtyřiačtyřicetiletého muže, že došlo k vloupání do sklepní kóje v Kladně v ulici ČSA.

Zatím nezjištěný pachatel v době od 1. listopadu 2017 do 9. srpna 2018 vnikl do sklepních prostor panelového domu, překonal dozický zámek u výše zmiňované sklepní kóje a z té odcizil cca 190 kusů zachovalých výtisků časopisu Čtyřlístek. Jednalo se o prvních pětadvacet ročníků v současné hodnotě 80.000,- Kč. Dále ze sklepa zmizel model kompletní železnice s vláčky, který byl nejméně sedmdesát let starý v hodnotě 10.000,- Kč. Lup si zloděj zřejmě uložil do tam uskladněných cestovních kufrů, jejichž hodnotu majitel vyčíslil na 1.500,- Kč.

Případ je šetřen jako přečin krádeže a přečin porušování domovní svobody a pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

Aby se podařilo pachatele, zjistit a následně dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. Jakékoli indicie, které by vedly k odhalení totožnosti výše zmiňovaného zloděje, je možné sdělit osobně na Obvodní oddělení Kladno - město, nebo vyšetřovatele případu kontaktovat telefonicky na čísle 974 873 500. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

Rady, jak předejít krádežím ze společných prostor domu:

Sklepní kóje, suterénní prostory i balkony mějte řádně zabezpečeny vhodnými dveřmi (nejlépe plné, venkovní, z pevných materiálů) s pevnými zabezpečovacími klikami a kvalitními bezpečnostními zamykacími systémy.

Přístupovou cestu k těmto prostorám vždy zamykejte.

V místnosti, která slouží jako úschovna kol, zabudujte stojan, nebo jiný systém zajištění, ke kterému se budou kola a další vybavení napevno připevňovat.

Máte-li ve skladovacích prostorech okna, je třeba je opatřit mechanickými zábranami, jako jsou mříže, nebo uzamykatelné okenice.

Domluvte se se všemi obyvateli domu na řádném uzamykání všech vstupních dveří do domu a nevpouštějte do objektu cizí osoby.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

10. srpna 2018

vytisknout e-mailem Google+