Cizinec napadl mladíka a skončil na policii

RYCHNOVSKO - Vyslechl si obvinění z výtržnictví a ublížení na zdraví

Dne 22. dubna 2018, krátce před třetí hodinou ranní, došlo na veřejném prostranství před jedním diskoklubem v Rychnově nad Kněžnou k události, kterou se intenzivně zabývají v těchto dnech rychnovští policisté. Podle dosud zjištěných informací zde 25 letý cizinec fyzicky napadl 19 letého mladíka z Rychnovska tak, že po něm ze vzdálenosti cca tří metrů mrštil skleněnou lahví a způsobil mu tím vážné zranění v obličeji. Z místa činu poté utekl, aniž by poškozenému poskytl pomoc. Zraněný mladík byl převezen do nemocnice, kde zůstal hospitalizován. Poté, co se o případu dozvěděli policisté, začali okamžitě po podezřelém pátrat. Současně vyslechli množství svědků a získali i pravděpodobný popis útočníka. Policistům se podařilo během několika hodin podezřelého cizince ustanovit a převézt na policejní služebnu. Ještě v pondělí byl obviněn z těžkého ublížení na zdraví a z výtržnictví. Za uvedené jednání mu hrozí trest odnětí svobody od tří do deseti let. Obviněný později využil svého práva a odmítl vypovídat. Motivem jeho jednání i dalšími okolnostmi případu se intenzivně zabývajíí v těchto dnech rychnovští kriminalisté.

Plk. Ing. Vladimír Vach, zástupce vedoucího územního odboru Rychnov nad Kněžnou, k případu doplňuje:

„Jedná se ojedinělý incident s tímto zraněním, přesto se nesmí opakovat. Rychnovští policisté se veřejnému pořádku a zajištění bezpečnosti občanů věnují, zejména o víkendech jsou hlídky posilovány od kolegů z pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Prioritou pro nás je, aby se naši občané cítili bezpečně.“



por. Mgr. Lenka Burýšková

Dne 24. 4. 2018 ve 12:45

