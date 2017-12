Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Chytil za kliku a měl “kliku“

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Nyní mu hrozí až pětileté vězení.

V noci obcházel domy a chytal za kliku u dveří. Tam, kde nebylo zamčeno, neváhal vstoupit dovnitř a krást.

Přesně takovým způsobem zloděj v sobotu 23. prosince asi tři hodiny po půlnoci obcházel rodinné domy v Hluku. Štěstí měl u domu v ulici Čtvrtě. Přestože byli majitelé doma, nezdráhal se vejít dovnitř. Poté, co prohledal kuchyň, vzal z odložené kabelky peněženku a odešel. U domu z ní ještě stačil vytáhnout peníze a na schodišti ji odhodil. V té chvíli uslyšel někoho přicházet, proto se schoval. Do domu se vracel rodinný příslušník, který na schodišti stoupl na odhozenou peněženku. Vzal ji a až doma mu došlo, že zřejmě měli nezvanou návštěvu. Proto ihned vyšel před dům a tam uviděl utíkat zloděje. Rozběhl se za ním a po chvíli ho chytil. Držel ho až do příjezdu policejní hlídky. Policisté si zloděje převzali a převezli na služebnu. Z dostupné evidence zjistili, že se jedná o několikrát soudně trestaného recidivistu. Ten se u výslechu ke všemu přiznal. Popsal jak vniknutí do domu v Hluku, tak i do dalších pěti domů na Uherskohradišťsku, které navštívil během posledních dvou měsíců.

Do těch se dostával stejným způsobem. Majitelům kradl většinou peníze, notebooky, fotoaparáty, tablety, peněženky s doklady a platebními kartami, mobilní telefony a další věci, které měly nějakou hodnotu. Peníze z jejich prodeje pak použil pro svoji potřebu.

Celková škoda je předběžně vyčíslena na necelých šedesát tisíc korun.

Naši kriminalisté jednatřicetiletému muži sdělili podezření z trestných činů krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Podle zákona mu hrozí až pětileté vězení.

Muž je nyní stíhán na svobodě.

29. prosince 2017, por. Bc. Milena Šabatová

