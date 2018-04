Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chtěla okrást neznámou ženu

PRAHA VENKOV-JIH – Policisté z Jesenice vyšetřují letošní dubnový případ pokusu krádeže věcí z kabelky.

Ke zmiňovanému případu mělo dojít v odpoledních hodinách v úterý 3. dubna letošního roku v průhonické prodejně obchodního řetězce. Během nákupu se pokusila v nestřeženém okamžiku šestadvacetiletá žena odcizit neznámé ženě obsah kabelky, kterou měla uloženou v nákupním vozíku. Majitelka kabelky si toho povšimla a o této situaci informovala personál prodejny, který podezřelou ženu zadržel až do příjezdu policejní hlídky. Poškozená však před příjezdem policistů obchod opustila, aniž by uvedla svoje jméno, či kontakt. Zadržená se naopak pokoušela vydávat za jinou osobu.

Uvedený případ jeseničtí policisté vyšetřují jako přečiny krádeže a poškození cizích práv, spáchaných ve stádiu pokusu. K řádnému prověření případu policisté potřebují znát všechny jeho okolnosti, jakož i samotný průběh celé události, tedy i totožnost majitelky kabelky, aby jim svojí výpovědí pomohla objasnit důležité okolnosti případu.

V rámci prováděného šetření se policistům podařilo zajistit kamerový záznam, na kterém je v inkriminované době zachycena zmiňovaná majitelka kabelky. Mělo by se jednat o ženu přibližně ve věku 45 let, střední podsadité postavy, světlé pleti, světle melírovaných středně dlouhých vlasů česaných na patku, která byla oblečena do modrých džínových kalhot a tmavé vesty, pod kterou měla pravděpodobně svetr nebo mikinu s barevným vzorem.

Policisté předpokládají, že by neznámou ženu podle přiložených fotografií z kamerového záznamu a částečného popisu mohl někdo z občanů poznat, proto se na ně touto formou obracejí se žádostí o pomoc, aby jim pomohli zjistit její totožnost.

Jakékoliv informace k tomuto případu jim mohou případní svědci sdělit osobně přímo na služebně obvodního oddělení v Jesenici, nebo je mohou zavolat na telefon: 974 882 770, případně prostřednictvím linky 158 tísňového volání Policie České republiky.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

tiskový mluvčí Policie ČR

23. dubna 2018

