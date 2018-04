Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Chtěl zabít sebe i jiné

Před kriminalisty se zabarikádoval v bytě. Zadržela ho až zásahovka.

Přibližně v půl jedenácté dopoledne přijeli kriminalisté prvního policejního obvodu do Vilímovské ulice v Praze 6 prověřit přijaté oznámení. K tomu potřebovali mluvit s mužem, který bydle v nejvyšším jednoho z tamních domů.

Detektivové tedy zazvonili u dveří konkrétního byt, které dotyčný během malé chvíle otevřel. Jenže jak rychle muž dveře otevřel, tak je ještě rychleji před kriminalisty zavřel. Následně začal běhat po bytě a křičet na celé kolo, že ho chtějí zabít a ať mu přijde někdo na pomoc. V bytě se nakonec i zabarikádoval.

Na místo proto přijel vyjednavač, který se muži snažil několik desítek minut vysvětlit, že mu žádné nebezpečí nehrozí, a že tedy může s klidem byt otevřít. Jenže argumenty vyjednavače muž jakoby neslyšel.

Situaci zabarikádovaný navíc ještě zdramatizoval tím, že z bytu vylezl na střechu domu, odkud vyhrožoval, že spáchá sebevraždu. Poté své výhrůžky upravil, kdy přestal vyhrožovat sebevraždou, ale hrozil tím, že ublíží každému, kdo vejde za ním do bytu, potažmo na střechu.

A jelikož tedy ani vyjednávání nepřineslo kýžený efekt, přišla na řadu zásahová jednotka. Ta provedla do bytu násilný vstup, po kterém muže zadržela, aniž by utrpěl jakoukoli fyzickou újmu. Zadržený pak putoval do zdravotnického zařízení v Praze 8, minimálně k preventivní prohlídce, nebo dokonce k hospitalizaci.

Jakmile to zdravotní stav zadrženého dovolí, provedou s ním kriminalisté úkony stanovené zákonem.

Po celou dobu řešení shora popsané události musela být ulice Vilímovská zcela uzavřena.

por. Mgr. Tomáš Hulan 6. 4. 2018

