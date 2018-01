Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Chtěl ublížit bývalé přítelkyni

CHEBSKO – Čekal na ní v bytě s nožem.

Dne 11. ledna 2017 policisté z Územního odboru Cheb sdělili podezření devatenáctiletému muži z Chebska ze spáchání přečinů Porušování domovní svobody a Nebezpečné vyhrožování.

Trestných činů se měl muž dopustit tím, že dne 10. ledna 2018 za užití kopie klíče, kterou si udělal bez vědomí své bývalé přítelkyně, vnikl neoprávněně do bytu v Mariánských Lázních. V bytě bývalé přítelkyně setrval v podnapilém stavu s nožem připraveným vedle sebe. Toto vzbudilo v poškozené vážné obavy o její zdraví i život, neboť jeho výhružné chování se opakuje po několikáté od začátku letošního roku. Muž byl policisty zadržen a poté co orientační dechovou zkouškou u něho bylo zjištěno 1,80 promile alkoholu, byl umístěn na protialkoholní záchytnou stanici. Odtud po vystřízlivění putoval do policejní cely, kde čekal na sdělení podezření za své přečiny.

Policisté z Územního odboru Cheb podali dnešního dne podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí muže do vazby. V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

prap. Bc. Daniel Dvořák

12. 1. 2018

