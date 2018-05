Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Chtěl skočit ze střechy domu

KARLOVARSKO – Rozmluvila mu to hlídka společně s policejním vyjednavačem.



Dne 14. května přijalo operační středisko policie oznámení, že se na střešní římse jednoho z domů v Karlových Varech nachází muž, který chce ze střechy skočit. Na místo byla okamžitě povolána hlídka z Obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře. Jeden z policistů vylezl na střechu domu a začal s devatenáctiletým mužem komunikovat, přičemž druhý získával od jeho přítelkyně relevantní skutečnosti, které by mohly být důležité pro mladíkovu záchranu života. Po chvíli se na místo dostavil také policejní vyjednavač, který navázal s mužem bezprostřední kontakt a po více než dvou hodinách se mu podařila jeho úmysl rozmluvit a muž sám dobrovolně slezl ze střechy. Muž byl posléze ošetřen a předán své matce.

Do akce byla také zapojena Zdravotnická záchranná služba, Městská policie Karlovy Vary a další hlídka z Obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře z důvodu zamezení vstupu osob do blízkosti domu, což by mohlo vést ke zhoršení celé situace.

Policisté včetně vyjednavače odvedli skvělou práci. Díky jejich pružnému a rychlému reagovaní na vzniklou situaci se jim podařilo zachránit mladý lidský život.

nprap. Bc. Michal Žáček

15. 5. 2018

vytisknout e-mailem Google+