Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Chtěl se vloupat do novostavby

KLADENSKO – Při vloupání znehodnotil značně dveře.

Na policejní služebnu v Unhošti bylo oznámeno, že v době mezi 3. a 4. říjnem 2018 došlo k pokusu vloupání do novostavby v obci Unhošť v ulici Terasy. Následným policejním šetřením bylo zjištěno, že dosud neznámý pachatel za použití násilí se pokusil vloupat do novostavby, přičemž značně poškodil vchodové dveře a velké francouzské dveře vedoucí do zahrady.

Tímto protiprávním jednáním způsobil pachatel firmě škodu ve výši 40 000,-Kč.

Policisté nyní případ prošetřují jako podezření z trestných činů poškození cizí věci a krádež vloupáním ve stádiu pokusu.

Policie vyzývá občany, kteří zaznamenali v této inkriminované době v blízkosti novostavby v Unhošti v ulici Terasy pohyb podezřelé osoby, aby poskytli informace na policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

8. října 2018

