Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Chtěl předjet vozidlo

KROMĚŘÍŽSKO: Havaroval v příkopu.

Včera odpoledne krátce před druhou hodinou nezvládl řízení svého vozu značky Hyundai Getz šedesátiletý muž.

Řidič jel ve směru od Střížovic na Trávník. Na rovném úseku vozovky hodlal předjet před ním jedoucí automobil a při tom najel vlevo na nezpevněnou krajnici. Vozidlo se tak stalo neovladatelným, sjelo do příkopu a tam narazilo do stromu. Řidič vyvázl bez zranění. Jeho pětapadesátiletá spolujezdkyně utrpěla zranění lehké. Záchranáři ji převezli do nemocnice v Kroměříži. Dopravní policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku na alkohol. Byla negativní.

Na vozidle vznikla předběžná škoda padesát tisíc korun.

21. května 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

Odkazy do noveho okna nehoda u Střížovic Detailní náhled

vytisknout e-mailem Google+