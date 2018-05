Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Chtěl okrást školáky

PŘEROV - Rychlou reakcí se podařilo pachatele zadržet a vzápětí obvinit.

V neděli odpoledne se v poklidu na dětském hřišti v Přerově, místní části Předmostí, bavili dva 13letí školáci a přitom je oslovil 26letý muž. Nejprve se dožadoval cigaret a chtěl vědět, co mají po kapsách. Vzápětí jim ale začal slovně vyhrožovat nejprve zbitím a poté i zabitím, jestli mu nedají svá horská kola. Chlapci se jeho jednání zalekli a z místa utekli. Matka jednoho z chlapců ihned zalarmovala policii a běžela situaci řešit se svým přítelem. Pachatel na ně taktéž slovně zaútočil a vyhrožoval jim újmou na zdraví. Z místa pak utekl, aniž by kola ukradl nebo někomu způsobil zranění. Po necelé půlhodině, co k události došlo, byl pachatel policisty zadržen a převezen na policejní služebnu, kde mu policejní komisař sdělil obvinění ze spáchání trestných činů loupež a nebezpečné vyhrožování. Následující den, tedy v pondělí, byl policisty podán státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Ten byl státním zástupcem podán, ale soudce nakonec rozhodl o jeho propuštění a trestním stíhání na svobodě. Za uvedené trestné činy hrozí pachateli až desetiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Miluše Zajícová

16. května 2018

