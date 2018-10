Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Chodec pod vlivem alkoholu narazil do motocyklu

JABLONEC NAD NISOU - Podnapilý chodec zavrávoral a narazil do projíždějícího motocyklu.

V sobotu v poledne se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Podhorská. Řidič na svém motocyklu Honda jel po ulici Podhorská ve směru do ulice Jiráskova k autobusovému nádraží. Při tomto mu ovšem nečekaně z pravé strany vstoupil do jízdní dráhy 24letý chodec, který při chůzi zavrávoral a narazil do boku motocyklu. Od něj se následně odrazil a upadl na vozovku. Alkohol byl u motocyklisty vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Chodci však policisté v dechu naměřili hodnotu alkoholu 2,39 promile. Při uvedeném střetu s motocyklem a následném pádu utrpěl chodec lehké zranění, jehož doba léčení je předmětem probíhajícího šetření, které i nadále provádí policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.



8. 10. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna DN moto 1 Detailní náhled DN moto 2 Detailní náhled

vytisknout e-mailem Google+