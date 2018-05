Čeští policisté již mají tři z pěti odcizených vozidel

Vozidla pachatelé odcizili v rakouském autosalonu a následně převáželi přes naše území.

Cestou Centra mezinárodní spolupráce v Mikulově jsme ve včerejších ranních hodinách obdrželi informaci, že v noci ze čtvrtka na pátek došlo v rakouském autosalonu v obci Neukirchen am Walde k odcizení čtyř vozidel zn. Audi, jednoho vozidla zn. Volgswagen. Poté, co jsme obdrželi zprávu, že tři vozidla zn. Audi přejela přes česko-rakouskou hranici, ihned jsme tuto informaci předali všem hlídkujícím policistům. Zanedlouho se jim podařilo zadržet dvě z těchto vozidel a to v Praze a v Libereckém kraji. Třetí vozidlo v dnešních ranních hodinách bylo nalezeno bez řidiče v areálu pivovaru ve Svijanech.

Více k zadržení:

Pražští policisté na Jižní spojce poblíž lanového mostu si povšimli vozidla, o kterém lustrací zjistili, že se jedná o vozidlo odcizené. Řidič ale na pokyny policistů nezastavil a snažil se ujet. Do jeho pronásledování se průběžně zapojili policisté pohotovostní motorizované jednotky a pražské cizinecké policie. Po několika minutách jízdy řidič vozidlo zastavil a snažil se policistům utéct. Následně policisté z pohotovostní motorizované jednotky muže za použití donucovacích prostředků zadrželi.

V téměř tu samou dobu došlo k zadržení dalšího pachatele v odcizeném vozidle v Příšovicích na Semilsku.

Krátce před čtrnáctou hodinou byla vyslána hlídka z oddělení silničního dohledu do Příšovic na silnici D 10 ve směru z Prahy do Turnova, jelikož obdrželi informaci, že v tomto směru jede vozidlo značky Audi, které bylo odcizeno v Rakousku a pronásledují ho policisté z Mnichova Hradiště.



Liberečtí dopravní policisté si jako místo pro zastavení řidiče s odcizeným vozidlem vybrali úsek silnice u benzinové čerpací stanice Shell a jako zátaras použili náhodně vybraný, v té době kolemjedoucí, kamion. Ten byl umístěn napříč oběma jízdními pruhy. V okamžiku, kdy policisté spatřili odcizené bílé vozidlo Audi s černou střechou, zastavili provoz a za použití donucovacího prostředku hrozba střelnou zbraní donutili řidiče před zátarasem zastavit. Muže, který řídil odcizené vozidlo, následně zadrželi.

Oba řidiči jsou cizinci ve věku 30 let a 47 let. V tuto chvíli jsou oba zadrženi a v nejbližších dnech je čeká soud, který rozhodne o jejich vydání do Rakouska.

12. května 2018

kpt. Ivana Nguyenová

tisková mluvčí, Policejní prezidium ČR

