Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Čelní střet osobního automobilu s cyklistkou

ŠTĚNOVICE - Dopravní policisté územního odboru Plzeň-venkov vyjížděli k dopravní nehodě s těžkým zraněním.

V neděli 29. dubna 2018 kolem půl čtvrté odpoledne jel osmnáctiletý mladík se svým osobním automobilem značky Peugeot 306 po silnici III/18025 ve směru od centra obce Štěnovice. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou se mladý řidič nedržel při pravém okraji vozovky a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s třicetiletou cyklistkou jedoucí v opačném směru jízdy. Cyklistka se po nárazu střetla ještě s přední část osobního automobilu pětašedesátiletého muže, který jel směrem do centra obce Štěnovice. Vlivem nárazu došlo ke zranění. Ještě před střetem s cyklistkou mladý řidič svým vozem vytlačil z téže silnice třicetiletého cyklistu jedoucího před cyklistkou. Při dopravní nehodě cyklistka i cyklista utrpěli blíže nezjištěné zranění, se kterými byli z místa dopravní nehody převezeni do Fakultní nemocnice Lochotín. Přesné okolnosti dopravní nehody policisté územního odboru Plzeň-venkov stále šetří.

pprap. Iveta Kořínková

vrchní asistent

vytisknout e-mailem Google+