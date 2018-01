Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Byt vykradli o silvestrovské noci

ČESKOLIPSKO - Kriminalisté dopadli trojici zlodějů tři dny po činu, hlavní aktér skončil ve vazební věznici.

Poslední silvestrovskou noc trávili občané Českolipska různě. Někteří doma sledovali zábavné televizní pořady, jiní vyrazili do společnosti na tanec, ale našli se i tací, kteří tento čas využili k vloupání do cizího bytu. Jedná se o 34letého Českolipana, jeho stejně starého známého z Mimoně a jejich o dva roky mladší kamarádku z Dokska. Povedená trojice se chtěla původně jen povyrazit v českolipských barech, ale náhoda jí poskytla příležitost, kterou okamžitě využila. Když procházeli centrem města, nalezli ztracené klíče. Naneštěstí došlo zkušenému recidivistovi z Mimoně, komu patří. Majitel je totiž vytratil přímo před svým domem, on se s ním už bohužel v minulosti setkal a jeho klíče proto poznal. Trojice pak do bytu vnikla celkem dvakrát a odnesla odtud peníze a další cennosti v celkové hodnotě 81 000 korun. Kriminalisté je zadrželi tři dny po silvestru a obvinili je ze spolupachatelství na přečinu krádeže se škodou 81 000 korun. Vzhledem k tomu, že hlavní aktér krádeže z Mimoně má na svědomí další rozsáhlou majetkovou trestnou činnost, podali státnímu zástupci podnět k jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Vycházeli z předpokladu, že by na svobodě v tomto způsobu obživy pokračoval. Stejného názoru byl státní zástupce i soudce Okresního soudu v České Lípě, který ho do vazby v pátek svým rozhodnutím poslal. Jeho dva komplice policisté stíhají na svobodě.

8. 1. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

