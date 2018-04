Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Byl naštvaný na ochranku a DJ

CHRUDIM - Rozbil skleněnou výlohu.

Včerejšího dne sdělil kolega ze zdejšího obvodního oddělení pětatřicetiletému muži podezření z přečinu poškození cizí věci.

Podezřelý začátkem dubna navštívil jeden z místních barů. Zde již posilněn alkoholem se navážel do DJ, který v baru hrál. Následně byl ochrankou z baru vyveden. To ho natolik rozčílilo, že vzal opodál stojící přenosnou kovovou reklamní ceduli a tu hodil do skleněné výlohy baru. Tímto jednáním způsobil škodu přes 12.000 korun. Kolegové na místě u dotyčného naměřili přes dvě promile alkoholu.

Podezřelý u výslechu svého jednání politoval a slíbil náhradu škody. V případě, že soud uzná jeho vinu, může ho potrestat až jednoletým pobytem za mřížemi.

