Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Bundy nacpal do batohu

LIBEREC – Příprava na chladnější období roku se mladíkovi nevyplatila.

Ačkoliv byl v minulosti rozsudkem Okresního soudu odsouzen pro majetkovou trestnou činnost k vykonání obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin, navštívil mladý muž z Liberce prodejnu s oděvy, ve které se nedbaje trestu rozhodl krást.



Ve středu 15. srpna v 16:45 hodin, vstoupil 23letý mladík do obchodu se sportovními potřebami s tím, že si pouze prohlédne vystavované zboží. Jakmile však spatřil několik kousků oblečení vyšší hodnoty, rozhodl se pro jejich zcizení. V domnění, že není ostrahou pozorován, nabral si z regálů několik svršků. Mezi tričky v hodnotě pár sto korun, ale byly také dvě dražší sportovní bundy. Jakmile zmizel za plentou kabinky, odstranil bezpečnostní prvky z bund a vložil si je na dno svého batohu. Po nějaké chvilce z kabinky vystoupil a do regálů vrátil jen ona trička. To ovšem neuniklo pozornosti pracovníka ostrahy, který přesně věděl, že mladík vstupoval do kabinky s větším počtem oblečení, než které pak vracel zpět na prodejní pult. Mladý recidivista pak okamžitě zamířil k východu z prodejny. Ani brvou nehnul při průchodu pokladnou. Připravená ostraha však bezprostředně za kasou zareagovala a mladíka s lupem v hodnotě bezmála 12tisíc korun, který spočinul na dně batohu, zadržela. Okamžitě poté na místo dorazili také muži zákona z obvodního oddělení Liberec – centrum, kteří si 23letého recidivistu převezli na služebnu.

Ve zkráceném přípravném trestním řízení pak policisté mladíkovi sdělili podezření z přečinu krádež, za což může v případě odsouzení putovat do vězení na šest měsíců až tři léta.

16. srpna 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

