Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Budou souzeni pro loupež

PŘEROV - Mladíci se chtěli za použití násilí dostat k cizímu majetku.

Ve středu v ranních hodinách zadrželi policisté dva důvodně podezřelé ze spáchání zvlášť závažného trestného činu loupeže. Jednoho z nich, 19letého mladíka, zadrželi na ulici Kojetínská a druhý, 16letý mladistvý, skončil v rukou policistů v Dluhonicích o necelou hodinu později. Donucovací prostředky nemusely být použity a oba mladíci byli převezeni na policejní služebnu, kde s nimi byly provedeny potřebné úkony.

Předtím, než byli oba zadrženi, prověřovali policisté okolnosti případu, který se stal v polovině července o půl čtvrté ráno. Poškozený 32letý muž z Olomouce společně s podezřelými krátce popíjel v jednom z barů na ulici Čechova v Přerově. Z nočního podniku odešel směrem na vlakové nádraží, kde ho v prostoru u exponátu historické mašinky oba mladíci dostihli, házeli po něm kamení a dožadovali se cigaret. Poškozený měl obavu z možného napadení a proto jim cigarety, i s pocitem většího bezpečí, že se situace zklidní, dal a zakouřil si s nimi. Opak byl však pravdou. Mladistvý k němu přistoupil a řekl mu, aby jim dal všechno co má a zapálenou cigaretu mu típl o koleno. Napadený muž zareagoval tak, že se vchodem od exponátu mašinky snažil přes kolejiště utéct na 1. nástupiště vlakového nádraží. Oba násilníci ho ale pronásledovali a znovu po něm házeli kameny. Poškozeného dostihli u toalet a opět mladší z pachatelů ho minimálně jednou udeřil pěstí do hlavy. Vzápětí se k němu přidal i druhý násilník a pěstmi a kopanci ho bili do horní části těla a pokřikovali na něho, aby jim dal všechny věci. K okradení nakonec nedošlo, protože napadenému muži přispěchal na pomoc výpravčí a oba útočníci pak utekli směrem k ulici Husova. Poškozenému způsobili zranění, ale lékařské ošetření odmítl.

Po zadržení oba skončili v policejní cele. Mladšímu z pachatelů policejní komisař sdělil, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání a je obviněn ze spáchání provinění loupež. Spisový materiál byl včera předán na Okresní státní zastupitelství v Přerově spolu s podnětem na jeho vzetí do vazby, nicméně státní zástupce neshledal ani jeden z důvodů vazby a mladistvého násilníka ještě ten samý den propustil na svobodu, kde bude probíhat jeho trestní stíhání. V minulosti se, i přes svůj nízký věk, dopustil násilné trestné činnosti.

Stejně tak staršímu z pachatelů policejní komisař sdělil, že je proti němu vedeno trestní stíhání jako proti obviněnému ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež. Také jeho spisový materiál byl včerejšího dne předán na státní zastupitelství s podnětem na jeho vzetí do vazby. V tomto případě byl podnět akceptován, státní zástupce podal soudci návrh na vazbu a ten rozhodl o jeho převezení do vazební věznice v Olomouci. Obviněný byl však jiného mínění a po zjištění verdiktu soudce se pokusil o útěk. Za pomoci donucovacích prostředků mu v tom policisté zabránili a převezli ho na místo určení, kde zůstane až do rozhodnutí soudu. Také on, stejně jako jeho komplic, se v minulosti dopustil násilné a navíc i majetkové trestné činnosti.

por. Mgr. Miluše Zajícová

10. srpna 2018

