Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Brutální napadení objasněno

Kriminalisté dopadli muže, který na Žižkově bezdůvodně zmlátil dva lidi. Jeden z nich skončil v umělém spánku.

Kriminalisté třetího policejního obvodu z prvního oddělení pracují od začátku června na objasnění případu brutálního napadení v Žerotínově ulici v Praze 3. Před dvaadvacátou hodinou tam agresor po předchozí rodinné hádce bezdůvodně napadl dvě naprosto cizí osoby. Nejprve zaútočil na muže, který okolo projížděl na skateboardu a skopl ho z něj. Pak začal poškozeného po ulici honit se slovy, že ho zabije, přičemž ho častoval nadávkami kvůli jeho světlé barvě pleti. Muži se podařilo z místa utéct, ale ještě před tím schytal několik ran pěstí. Když z místa utíkal, tak kolem něj proletěla dlažební kostka, kterou po něm útočník hodil.

Další obětí agresora se stal náhodný kolemjdoucí čtyřiatřicetiletý muž, který ale dopadl o poznání hůře. Agresor jej kopnul do hlavy, v důsledku čehož došlo k jeho nekontrolovatelnému pádu na zem a zranění. Poškozený skončil po napadení v nemocnici v umělém spánku se zlomenou čelistí a krvácením do mozku. Jeho zranění si vyžádalo uvedení do umělého spánku, operaci a léčbu v řádech několika měsíců.

Případem se začali zabývat zmiňovaní kriminalisté, které čekal nelehký úkol v podobě vypátrání pachatele a jeho usvědčení. Po několikatýdenní práci a skládání jednotlivých důkazů byli úspěšní a vyšetřování je nasměrovalo na konkrétního podezřelého. Čtyřiadvacetiletého muže s bohatou trestní minulostí se jim podařilo v úterý 25. září vypátrat a zadržet. Ten se u následného výslechu jako podezřelý k oběma napadením přiznal. Následně vyšetřovatel zahájil jeho trestní stíhání pro trestné činy těžké ublížení na zdraví a výtržnictví, za což mu hrozí až deset let pobytu za mřížemi. Posléze podal vyšetřovatel podnět na jeho vzetí do vazby z důvodu, aby se neskrýval před orgány činnými v trestním řízení, nepůsobil na svědky a nepokračoval v trestné činnosti. Státní zástupce podnět akceptoval, podal návrh na vzetí obviněného do vazby, což soud dne 27. 09. 2018 akceptoval.

por. Bc. Jan Daněk – 27. 9. 2018

