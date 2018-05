Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

BMW se střetlo s chodcem

JABLONEC N/NISOU - V neděli 20. května 2018 došlo v ulici Palackého k dopravní nehodě, při které se vozidlo BMW střetlo s chodcem. Chodec byl pod vlivem alkoholu.

V neděli 20. května 2018 krátce po šesté hodině večerní vyjížděli dopravní policisté k nehodě, která se stala v Jablonci nad Nisou, ulici Palackého. Došlo zde ke střetu osobního motorového vozidla BMW s chodcem. Řidič BMW jel ve směru do centra města, kdy mu náhle do jízdní dráhy vběhl z levé strany chodec. Řidič na tuto situaci nestačil včas zareagovat a pravou přední částí vozidla do chodce narazil. Chodec následně upadl na vozovku. Vozidlo Zdravotnické záchranné služby zraněného muže převezlo z místa nehody na ošetření do Nemocnice Jablonec nad Nisou, odkud byl po ošetření propuštěn do domácího léčení. Policisté podrobili řidiče orientační dechové zkoušce na alkohol přístrojem Dräger, jejíž výsledek byl negativní. Dechovou zkoušku provedli také ještě před převozem do nemocnice u chodce. Její výsledek byl však překvapivý, a to téměř s hodnotou 3 promile. Opakovaná zkouška ukázala podobné hodnoty. Při nehodě nebyl nikdo jiný zraněn. Na vozidle vznikla předběžná hmotná škoda ve výši 2 tisíce korun.

Nehodou se i nadále zabývají jablonečtí dopravní policisté.

21. 5. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

