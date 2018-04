Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Blesková práce

LIBEREC – Recidivistu zadrželi policisté necelých pět minut po spáchání několika přečinů.

V úterý 3. dubna, krátce po třetí hodině, procházel ztichlou a potemnělou ulicí nedaleko centra Liberce 40letý recidivista. Počínání, dá se říci doposud nezajímavé, přerostlo o několik málo minut později doslova v manévry. Co stálo za myšlenkovými pohnutkami muže z Liberce, který mimo jiné již byl v minulosti odsouzen pro majetkovou trestnou činnost a má platný zákaz řízení motorových vozidel, je možné jen odhadovat. Snad nespavost?

Zaujat odstaveným osobním vozidlem Subaru, nedaleko rodinného domu, zrodil se mu v hlavě plán. Noční jízda centrem města se mu pravděpodobně pozdávala jako zajímavé zpestření. Jak, ale přijít ke klíčkům od vozu? Během okamžiku 40letý muž zmizel uvnitř nedalekého domu, před kterým vozidlo dosud poklidně stálo. Rychle propátrat dům, nevzbudit osoby uvnitř, nalézt klíčky a pak se vypařit jako duch i s automobilem. Neuvěřitelné se stalo skutečností. Klidným a zcela nerušeným spánkem odpočívající majitel domu neměl ani tušení, že se mu někdo vloupal do domu, a že mu ze stolku odcizil klíčky od auta. Jen záblesk obrysových světel, bouchnutí dveří a zvuk motoru předznamenal rychlý sled událostí. Další z obyvatel v domě zaregistroval nejen pohyb, ale i zvuky startovaného auta a doběhl vzbudit nic netušícího majitele. Společně již jen spatřili z před domu odjíždět jejich Subaru. Vyděšení obyvatelé domu okamžitě o nastalé situaci vyrozuměli policejní operační středisko. Policisté na tísňové lince na místo krádeže a do jeho okolí bezprostředně vyslali policejní hlídky. Netrvalo ani pět minut od oznámení a policisté z oddělení hlídkové služby Liberec již měli recidivistu v „síti“.

Rychlá koordinace operačního střediska s hlídkami v terénu byla ukázkovým případem práce policistů.

Recidivista za volantem se nezmohl na nic. S pouty na rukou putoval na nejbližší služebnu, odkud zamířil do policejní cely. Automobil v hodnotě 165 tisíc korun se nepoškozený vrátil zpět šťastnému majiteli.

Policejní komisař zanedlouho poté 40letému muži z Liberecka sdělil obvinění ze spáchání přečinu krádež, porušování domovní svobody, neoprávněné užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.



10. dubna 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

