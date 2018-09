Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

SOKOLOVSKO – Fotbalové utkání FK Baník Sokolov a FC Baník Ostrava.

Sokolovští policisté chystají v souvislosti s fotbalovým utkáním, které bude odehráno mezi mužstvy FK Baník Sokolov a FC Baník Ostrava v Sokolově dne 25. září 2018, bezpečnostní opatření.

Cílem bezpečnostního opatření bude zajistit bezproblémový průběh této akce. Na tomto opatření se bude podílet více jak stovka policistů z pořádkové, kriminální a dopravní služby, krajské pořádkové jednotky včetně antikonfliktního týmu a policistů služební kynologie. Policisté budou v rámci opatření dohlížet nejen na ochranu veřejného pořádku, ale také na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Policisté budou monitorovat pohyb fanoušků hostujícího celku na území města a budou zajišťovat jejich doprovod ke stadionu. V této souvislosti tedy nutno upozornit, že v době od 14:30 hodin do 19:00 hodin může docházet ke krátkodobým omezením v dopravě v ulicích Nádražní, Jednoty, Boženy Němcové, K. H. Borovského, Spartakiádní a Vítězná, proto by to měli motoristé vzít na zřetel. Současně bude v uvedené době kompletně uzavřeno parkoviště pod zimním stadionem „bývalý Heliport“ a část cyklostezky vedoucí od tohoto parkoviště k fotbalovému stadionu.

Při přípravě bezpečnostního opatření sokolovští policisté úzce spolupracují nejen s pořadateli, ale i s ostatními subjekty, kterých se opatření dotkne. Nutno také zmínit, že parkovací plocha na parkovišti před hlavním vstupem na fotbalový stadion bude určena pro domácí fanoušky, kdežto parkovací plocha pod zimním stadionem „bývalý Heliport“ bude určena pro fanoušky hostujícího týmu.

nprap. Kateřina Krejčí

18. 9. 2018

