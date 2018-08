Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Bezpečně na kole

Jihočeský kraj - Dopravně preventivní akce zaměřená na cyklisty.

Jihočeští policisté se zapojili do celorepublikové dopravně preventivní akce zaměřené na cyklisty. Policisté dopravní a pořádkové policie vyjeli na místní cyklostezky a hovořili s cyklisty na téma nošení ochranných přileb, povinné výbavy jízdního kola a mnoho dalšího, co s cyklistikou samotnou souvisí. Oslovení a kontrolovaní cyklisté vnímali akci velmi pozitivně. Do našeho kraje míří každoračně velké množství sportovních nadšenců, zejména pak těch, kteří se rádi projedou po našich stezkách a silnicích na kole.

Ať už na kole či ve vozidle, jezděte opatrně a dodržujte předpisy související s provozem na našich silnicích.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

21. srpna 2018









