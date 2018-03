Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

„BEZPEČNÁ CHATA“

LITOMĚŘICKO - Policisté kontrolují chatové oblasti.

Policisté kontrolují všechny chatové oblasti opakovaně v průběhu celého roku. V uplynulých dnech proběhla kontrola chatových oblastí na Úštěcku. Namátkovou kontrolu zabezpečení rekreačních objektů provedli policejní psovodi společně s policistkou z oddělení tisku a prevence. Policisté informačním letáčkem upozorňovali majitele jak minimalizovat vykradení svého přechodného obydlí. Narušení nebylo u žádného z kontrolovaných objektů zjištěno. V jarním období se majitelé rekreačních objektů začínají do svých letních příbytků vracet a v některých případech bohužel zjistí, že jejich objekt navštívil nezvaný host.

Co dělat je-li rekreační objekt vykraden?

Pokuste se i v takové nepříjemné situaci zachovat klid, nevstupovat bezhlavě do objektu. Možná je tam ještě zloděj, který by mohl ve stresu použít i zbraň. Ihned vloupání ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a věcí.

Je důležité dodržovat některá doporučení, která mohou pachatele od krádeže odradit.

V prvé řadě je nutné zabránit zloději vstup do objektu kvalitním zámkovým systémem, odolnými dveřmi, mřížemi na oknech a uzamykatelnými okenicemi.

Další důležitou zásadou je neponechávat v chatě nebo chalupě cenné věci. Zloději se zaměřují na elektrické nářadí, rádia, televize, starožitnosti, elektrospotřebiče, sportovní vybavení a další předměty.

V okolí objektu nenechávat žebříky či nářadí, které by pachatel mohl využít k vloupání.

Pokud ve vaší blízkosti natrvalo bydlí vstřícní sousedé, lze je požádat o dohled na opuštěný rekreační objekt.

Vyšším standardem je určitě elektronická ochrana, jejíž využití samozřejmě záleží na zvážení majitele.

V zimním období ke krádežím věcí v rekreačních objektech dochází častěji, než v jarních a letních měsících. Zloději za použití násilí vniknou do chaty či chalupy dveřmi nebo oknem. Někteří hledají v chatě zázemí. Většinou jim postačí, když uvnitř naleznou něco k snědku a teplé peřiny. Druhou skupinou jsou zloději, kteří se zaměřují na majetek. Z rekreační chaty pak odnesou nebo odvezou cenné věci, které zde naleznou. Poté se je snaží zpeněžit ve sběrně nebo třeba v bazaru.

Za období od října 2016 do března 2017 došlo v okrese Litoměřice k 53 případům vloupání do rekreačních objektů (z toho 21 případů bylo objasněno). Za období letošní zimy od října 2017 do března 2018 je evidováno 35 krádeží vloupáním do chat a chalup (z toho objasněno 17 případů). Je však nutné dodat, že terčem zlodějů se stávají i jiné objekty v zahradách. Například altány, kolny, boudy a podobné objekty.

