Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Beseda na Obchodní akademii

CHRUDIM - Vyplácí se jezdit s rozumem.

1.jpgDnes 4. května proběhly dvě besedy na chrudimské „obchodce“ na téma tragické dopravní nehody, o kterých přišel přednášet i vedoucí Dopravního inspektorátu npor. Mgr. Pavel Dostálek.

Studenti třetích ročníků si tak poslechli co vše patří do bezpečnosti silničního provozu, a jak oni sami, mohou přispět k tomu, aby jejich jízda ve vozidle byla co nejbezpečnější. Dozvěděli se jaké přestupky nejčastěji řidiči ať již motorových či nemotorových vozidel páchají a postup jejich řešení. Při preventivních videí shlédli například pohyb nepřipoutaného člověka při nárazu v rychlosti 50 km/h. Na dalším videu viděli následky rychlé jízdy, nepozornosti, přecenění svých řidičských dovedností nebo alkoholu za volantem. Někteří studenti odvraceli zrak, jiní s údivem sledovali jak tragicky to končí.

4. května 2018

prap. Renata Štěpánková

