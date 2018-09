Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Berounští kriminalisté pátrají po pytlákovi

BEROUNSKO – Tomu však jeho kořist utekla.

Berounští kriminalisté řeší případ pytláctví, ke kterému došlo v době od 00.00 hod dne 8. 9. 2018 do 00:00 hodin do dne 18. 9. 2018 v honitbě u obce Železná, v místech mezi Farskou roklí a Malým Plešivcem. V těchto místech v lesním prostoru upytlačil neznámý pachatel samce jelena lesního, kterého zasáhl střelnou zbraní. Přesto, že se jednalo o smrtelnou ránu, jelen neskonal na místě, kde byl zasažen, a pytlákovi se jej nepodařilo dohledat. Jednalo se o jelena čtrnácteráka, odhadem ve věku 8-9 let, váha cca 180 kg. Trofejová hodnota byla vyčíslena na částku 80.000,-Kč, hodnota zvěřiny - masa byla vyčíslena na částku 9.100,-Kč. Přesná hodnota jelena a jeho bodová hodnota bude určena až po preparaci o odborném ohodnocení.

Kriminalisté po neznámém pytlákovi pátrají a žádají kohokoliv, kdo by jim mohl předat informace vedoucí k jeho ztotožnění, nebo poznatky související s tímto případem, aby jim je sdělil na tel. 606 665 995.



por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

21. září 2018

