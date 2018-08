Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Během týdne vyloupeno 6 domů

HRADECKO - Muž bral vše ke zpeněžení.

V pondělí 30.7. jsme na lince 158 obdrželi během půlhodiny hned tři hlášení o vloupání do rodinných domů, které se nacházejí v Hradci Králové nedaleko od sebe. Při posledním volání oznamovatel sdělil, že si všiml neznámého muže, který vyšel ze sousedního domu a odjel na kole. Na místo byla okamžitě vyslána policejní hlídka, která za pomocí oznamovatele muže jedoucího na kole o pár ulic dál našla. Muže zadržela a převezla na služebnu, kde policisté zjistili, že 58letý muž byl v dubnu letošního roku propuštěn po 14 letech z vězení, kam byl odsouzen za násilný trestný čin. Muž nejprve uváděl, že vnikl pouze do těchto tří domů, kde hledal něco k jídlu a pití a že nic kromě jídla neodcizil. Šetřením však policisté zjistili, že během týdne na Hradecku vnikl do 6 domů, kde odcizil věci za téměř 40 tisíc korun a za dalších 10 tisíc způsobil škodu např. na oknech, dveřích apod. Z domů bral vše, co bylo ke zpeněžení. Lidé přišli o peníze, šperky i elektroniku. Muž se nakonec k trestné činnosti částečně doznal a na svoji obhajobu uvedl, že byl ve finanční tísni, že měl hlad a že jen co dostane výplatu z již přislíbeného zaměstnání, způsobenou škodu lidem postupně nahradí.

Z výpisu rejstříku trestů policisté dále zjistili, že muž byl za svůj život 16 x soudem postihován zejména pro majetkovou trestnou činnost, za což byl dohromady odsouzen na téměř 47 let odnětí svobody nepodmíněně.

Vyšetřovatel ve středu podal ke státnímu zástupci podnět na vzetí do vazby. Soudce návrh státního zástupce akceptoval a muž obviněný z trestných činů porušování domovní svobody, krádeže a poškození cizí věci, za což může jít až na 3 roky do vězení, bude stíhán vazebně.

por. Iva Kormošová

3.8.2018, 10.40



