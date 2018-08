Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Během týdne tři mrtví motorkáři

ZLÍNSKÝ KRAJ: Každá chyba může mít pro motocyklisty a jejich spolujezdce fatální následky.

Dopravní nehody motorkářů jsou i přes všechny apely policistů a dopravních expertů stále velmi časté. Přispívá tomu samozřejmě i počasí, které je k vyjížďkám přímo vybízí. V mnoha případech však řidiči motocyklů velmi riskují, nedodržují dopravní předpisy a přeceňují své řidičské schopnosti. To samozřejmě přináší dopravní nehody, které mohou mít pro motorkáře vzhledem k faktu, že nemají možnost využití takových bezpečnostních prvků jako řidiči automobilů, fatální následky. Samozřejmě je potřeba zdůraznit, že viníky takovýchto nehod zdaleka nejsou jen řidiči motocyklů. Ze statistik vyplývá, že sami motorkáři zaviní v průměru asi 55 % těchto nehod.

Jen v červenci se na území Zlínského kraje stalo několik vážných dopravních nehod s účastí motorkáře.

Poslední smrtelnou červencovou nehodou byla pondělní havárie motocyklu v Buchlovských horách. Řidič prozatím z nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci a následkům poranění na místě podlehl. Jen o několik dní dříve skončil tragicky střet motocyklu a osobního automobilu mezi obcemi Vlčnov a Hluk. I v tomto případě se nehoda stále vyšetřuje, nicméně dosavadní výsledky šetření naznačují, že na vině byl zřejmě řidič automobilu, který na plné čáře předjížděl traktor a přehlédl protijedoucího motorkáře. A stejně tragicky jako skončil měsíc červenec, začal i srpen. Hned první srpnový den došlo k vážné dopravní nehodě mezi osobním automobilem a motocyklem. Čelní střet v obci Dolní Bečva nepřežil řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně musela být kvůli vážným poraněním letecky transportována do nemocnice.



Z předběžné a v tuto chvíli ještě neoficiální statistiky vyplývá, že nehod s účastí motorkářů je oproti loňskému roku v podstatě stejný počet – letos se za prvních sedm měsíců stalo 106 takovýchto nehod, vloni to bylo o 2 nehody méně. I co se týká následků, jsou si statistiky velmi podobné – letos i vloni za stejné období zemřeli na silnicích ve Zlínském kraji 4 motorkáři a dalších 17 jich bylo těžce zraněno.



Pro řidiče motocyklů by měl být alfou a omegou defenzivní styl jízdy. Měli by ve svém zájmu pozorně sledovat ostatní účastníky silničního provozu a předvídat případné nebezpečné situace. To se týká i rychlosti… tak jako řidiči ostatních vozidel i oni musí jet takovou rychlostí, aby byli schopni v případě nenadálé situace bezpečně zpomalit či dokonce zastavit. Je třeba si uvědomit, že brzdná dráha motocyklu je delší než u osobního automobilu. Neméně důležitá je i viditelnost, je nutné, aby byli řidiči na motocyklech dostatečně viditelní. Měli by volit pestrobarevné oblečení a přilby a jejich účinnost můžou zvýšit i různými reflexními doplňky.

2. srpna 2018, nprap. Petr Jaroš

ilustrační foto

