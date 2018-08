Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Během služby prohrála desetitisíce

MOST - Obsluha herny zpronevěřila cizí peníze, prohrála je na automatech; Lup měl v batohu.

Až pětiletý trest odnětí svobody může uložit soud 20leté ženě z Mostu. Ta měla dle šetření mostecké policie ve svém zaměstnání zpronevěřit 79 000 korun. Ty měla tento měsíc během služby v jedné mostecké herně, kde pracovala jako obsluha, použít ke své potřebě. Svěřené peníze měla mladá žena prohrát na automatech. Když zjistila, co udělala, tak ze zaměstnání odešla, i když měla ještě pracovat. Policie ženu obvinila z přečinu zpronevěry.

Lup měl v batohu, za krádež byl již odsouzen

Mostečtí policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže 22letému muži z Mostu. Ten měl v jednom mosteckém supermarketu odcizit z regálu power banku, kterou si ukryl do svého batohu. Poté prošel pokladnami bez placení. Při odchodu byl zadržen pracovníkem ostrahy, který krádež odhalil. Muž skončil na policii. Tam zjistili, že už v minulosti kradl a byl za to odsouzen.

Na Mostecku se v červenci stala stovka nehod

V mosteckém regionu se v červenci stalo 100 nehod v dopravě. Je to o 17 dopravních nehod více, než v loňském měsíci. Při nehodách nebyl nikdo těžce ani smrtelně zraněn, 20 osob vyvázlo s lehkým poraněním. Hmotné škody přesáhly částku 3,7 milionů korun. Čtyři osoby byly pod vlivem alkoholu. Na místních komunikacích havarovalo 64 motoristů, na silnicích I. třídy došlo k 21 střetům v dopravě. Nejčastější příčinou kolizí byl nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. U šesti nehod došlo ke střetu s chodcem, při 17 havárií byl zjištěn střet se zvěří. Nejvíce řidiči bourali v úterý a v neděli, klid byl relativně v sobotu. Nejvíce nehod bylo v době mezi 10. a 18. hodinou. Drogy u viníků nehod nebyly zjištěny. Tradičně více havarovali muži s délkou praxe řízení do pěti let.

Most 9. srpna 2018

nprap. Ludmila Světláková

