Během krátké doby měla dvakrát problém se zákonem

LIBERECKO - Nejdříve žena usedla za volant pod vlivem alkoholu, o pár dní později odcizila z prodejny zahrádkářských potřeb v Liberci hnojivo za bezmála 15 tisíc korun.

Skončit během několika dnů dvakrát na policejní služebně, tomu se říká výkon. Šestatřicetiletá žena pocházející z Liberecka usedla v první polovině března opilá za volant osobního vozu Ford Focus. Policejní hlídka ji zastavila a kontrolovala, když jela krátce před půlnocí obcí Nová Ves ve směru na Mníšek. Poté, co policistům předložila doklady potřebné k řízení motorového vozidla, podrobili ji policisté orientační dechové zkoušce na alkohol. Výsledek dechové zkoušky ukázal pozitivní hodnoty k 1,5 promile. V tuto chvíli bylo zřejmé, že žena bude policisty následovat na policejní služebnu obvodního oddělení v Chrastavě.



Žena se však ze svého jednání vůbec neponaučila a ve druhé polovině března se v odpoledních hodinách vydala do prodejny zahrádkářských potřeb v Liberci, ulici Dr. M. Horákové. Zde z volně přístupných regálů vzala různé druhy hnojiva v hodnotě bezmála 15 tisíc korun. I tentokrát její protiprávní jednání neuniklo spravedlnosti zákona a v tomto případě skončila na jiné policejní služebně obvodního oddělení Liberec - Vesec.



V uplynulých dnech chrstavští policisté sdělili 36leté ženě ve zkráceném přípravném trestním řízení podezření ze spáchání přečinu "ohrožení pod vlivem návykové látky" a zároveň přečinu "krádeže", za který ji nyní může soud poslat v případě pravomocného odsouzení až na dva roky do vězení. Snad se žena nad svým jednáním již zamyslí a vezme si z předešlých výchovných lekcí nějaké to ponaučení.



23. 3. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

