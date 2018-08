Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Batoh před nádražím

PARDUBICE - Dnes dopoledne zkomplikoval nález opuštěného batohu provoz před pardubickým vlakovým nádražím.

K do nechal černý sportovní batoh ležet na vyvýšené zídce u restaurace, to není zřejmé, proto v souvislosti s děním ve světě vzniklo podezření, že by se mohlo jednat i o nástražný výbušný systém, a na místo byl povolán pyrotechnik.

Z bezpečnostního důvodu velitel zásahu rozhodl o zajištění zvoleného perimetru, na terminál byl znemožněn příjezd vozidlům MHD, chodci byli odkázáni využít chodník na druhé straně ulice, k hlavnímu vchodu do vlakového nádraží se nikdo nedostal, lidé využívali vzdálenější vchod, nádražní hala zůstala v provozu a vlaková doprava taktéž nebyla dotčena.

Pyrotechnici provedli rentgenový snímek zavazadla, který odkryl obsah batohu. V ten okamžik už mohl být bezpečně otevřen a věci vyrovnány na chodník. Uvnitř byly tepláky, trika, boty, věci k osobní hygieně a plastová nádoba s hrnkem.

Co říci na závěr? Je zřejmé, že lidé své osobní věci neztrácí úmyslně, ale jak je vidět, i taková hloupost zkomplikuje den stovkám dalších obyvatel. Nesmíme zapomenout ani na to, že takový zásah složek IZS kvůli lidské hlouposti je nákladny a opravdu "zbytečný".

por. Bc. Eva Maturová

tisková mluvčí

8. srpna 2018

vytisknout e-mailem Google+