Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Barum Czech Rally Zlín 2018

ZLÍNSKÝ KRAJ: Dneškem začíná bezpečnostní opatření.

V pořadí již osmačtyřicátý ročník jedné z nejvýznamnějších motoristických akcí v České republice, která je veřejnosti známa pod názvem Barum Czech Rally Zlín, za pár dní začíná a Krajské ředitelství policie Zlínského kraje k této hojně divácky navštěvované akci naplánovalo bezpečnostní opatření. To začíná dnešním dnem a potrvá až do ukončení celé soutěže.

Desítky policistů budou od dnešního dne v podstatě nepřetržitě dohlížet nejen na veřejný pořádek, ale i na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Opatření se aktivně zúčastní jak dopravní policisté, tak i policisté služby pořádkové, cizinecké či kriminalisté. K dispozici budeme mít stejně jako v minulých letech vrtulník Letecké služby Policie ČR, který využijeme zejména k monitoringu a koordinaci aktuální dopravní situace či k odhalování závažných dopravních přestupků a podobně.

Oficiální začátek tohoto motoristického svátku je až v pátek, nicméně již dnes a v následujících dnech se zejména dopravní policisté zaměří na dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích. Kontrolovat budou především dodržování maximální povolené rychlosti, neboť z dlouholetých zkušeností je známo, že právě s tím mají problém nejen někteří ze závodníků, ale především běžní řidiči, kteří podlehnou atmosféře závodů.

Stejně jako každý rok upozorňujeme jak návštěvníky, tak i ostatní občany na dopravní komplikace a množství uzavírek, které s předmětnou soutěží souvisí. Zároveň na všechny apelujeme, aby za každých okolností respektovali pokyny policistů či pořadatelů. Na místě je i varování před zloději, a to nejen těmi kapesními, ale především těmi, kteří se zaměřují na vloupání do zaparkovaných automobilů.

Aktuální informace o dopravní situaci, dopravních uzavírkách či objízdných trasách budeme veřejnosti sdělovat prostřednictvím speciální telefonní linky 974 666 555. Ta bude v provozu od čtvrtka do neděle a bude obsluhována policisty operačního střediska.

Další informace k letošní Barum Czech Rally Zlín naleznete na oficiálních stránkách pořadatele – www.czechrally@com .

21. srpna 2018, nprap. Petr Jaroš

