Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Barum Czech Rally Zlín 2018

ZLÍNSKÝ KRAJ: Letošní „barumka“ patřila mezi ty klidnější.

Od úterka byli policisté Krajského ředitelství policie Zlínského kraje aktivně zapojeni do bezpečnostního opatření v souvislosti s dalším ročníkem motoristické soutěže Barum Czech Rally Zlín. Desítky policistů dohlížely nejen nad bezpečností, ale i veřejným pořádkem a v neposlední řadě dohlížely na dodržování dopravních předpisů. Policejní hlídky odhalily více téměř 300 dopravních přestupků, z nichž se drtivá většina týkala překročení nejvyšší povolené rychlosti. To se výjimečně týkalo i závodních posádek. Čtyři soutěžící překročili rychlost, z toho dva v obci a dva mimo obec.

Páteční městské rychlostní zkoušce předcházela složitá dopravní situace na úseku mezi Napajedly, Otrokovicemi a Zlínem. Zejména světelná křižovatka v otrokovické části Kvítkovice kapacitně nestačila odbavovat vozidla ze všech směrů, proto provoz na ní monitorovala a usměrňovala hlídka dopravních policistů. Samotná noční rychlostní zkouška proběhla z pohledu policie bez mimořádných událostí. Přesto museli policisté zadržet muže, který se domáhal vstupu do uzavřeného prostoru a neváhal přitom napadnout i přítomného pořadatele. Muž, který po činu nadýchal více než 1,5 promile, skončil v policejní cele a je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví. Byť by se mohlo zdát, že byl tento den pro policisty klidný, opak byl pravdou, neboť oproti jiným dnům jsme prostřednictvím operačního střediska přijali dvojnásobné množství oznámení.

Sobota i neděle taktéž nepřinesla žádnou mimořádnou událost. Přesto museli kroměřížští dopravní policisté šetřit v obci Kvasice dopravní nehodu mezi soutěžním automobilem a chodcem. Ke střetu došlo v sobotu krátce po šestnácté hodině, a to v momentě, kdy vozidlo jelo minimální rychlostí. Při nehodě byl lehce poraněn chodec, který je podle dosavadních výsledků šetření pravděpodobným viníkem nehody.

I díky policistům, kterých se na několikadenním bezpečnostním opatření vystřídalo téměř čtyři sta, lze letošní ročník Barum rally zhodnotit, jako jeden z těch poklidnějších.

26. srpna 2018, nprap. Petr Jaroš

rally.jpg

