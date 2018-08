Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Autokempy lákají zloděje

KRAJ - Návštěvníci kempů si sice užívají svoji zaslouženou a dlouho očekávanou dovolenou, ale zloději jsou naopak v plné pohotovosti.

odcizené jízdní kolo YTNedávno jsme informovali o krádežích v autokempech či kempech v Libereckém kraji.

Na konci července zaznamenali policisté na Českolipsku krádeže v autokempu Klůček v Doksech.

Do kempu přivolali policisty prostřednictvím tísňové linky 158 zdejší rekreantky, kterým právě někdo odcizil z kufru zaparkovaného osobního vozidla kabelku. V ní měly uložené peníze, osobní doklady a platební karty. Výše způsobené škody činila 5 200 korun. Poté, co se hlídka dostavila na místo činu , povšimla si 20letého místního mladíka s kriminální minulostí. To, že ho tu policisté potkali, nebyla náhoda. Ukázalo se, že oznámenou krádež má na svědomí právě on spolu se svým o šest let rovněž soudně trestaným kamarádem.

Oba se pak pod tíhou důkazů přiznali také k vloupání do chatky a dvou stanů ve stejném kempu a dále k vloupání do chatky v rekreačním zařízení Termit v Bezdězské ulici v Doksech. V tomto areálu mladší z nich ještě navíc vykradl jednu chatku sám. Dvojici zajímaly peníze v hotovosti, platební karty a věci, které se dají rychle zpeněžit.

V pátek 3. srpna 2018 se dosud neznámý pachatel vloupal do karavanu v kempu v Novém Městě pod Smrkem. Stačila jen chvilka nepozornosti, kdy si majitel odstaveného „obytňáku“ odskočil a během okamžiku tak pachatel způsobil nic netušícímu rekreantovi škodu v hodnotě patnáct set korun. Kromě hotovosti, kterou měl majitel uloženu v peněžence, zmizely také platební karty a osobní doklady.

Další případy krádeží v autokempu zaznamenali policisté v těchto dnech, tentokrát na Jablonecku a Liberecku. V autokempu ostrov na Malé Skále během pondělní noci ze 6. na 7. srpna 2018 odcizil neznámý zloděj horské jízdní kolo značky Scude, černé barvy. Kolo měl jeho majitel uzamčené zámkem na kola u stromu. Kolo mělo hydraulické kotoučové brzdy, pláště Rubena a řazení Shimano. Neznámý zloděj tak majiteli kola způsobil škodu přes 20 tisíc korun.

O své jízdní kolo přišel i návštěvník kempu Singltrek v Novém Městě pod Smrkem v noci ze 7. na 8. srpna 2018. Do kempu u koupaliště v ulici Plovárenská přijel se svou rodinou, přičemž první noc ponechali svá jízdní kola umístěná na nosiči vozidla. Další noc však kola uzamkli bezpečnostním zámkem na ocelovém lanu ke stromu vedle stanu ještě s dalšími dvěmi koly. Ještě kolem jedné hodiny ranní ve středu 8. srpna bylo kolo na svém místě. Krátce po šesté hodině ranní však bylo pryč. Jednalo se horské kolo značky YT, černo-bílé barvy, pneu na předním kole značky Maxxis, na zadním kole značky Specialized. Rám velikosti XL, kola 27,5 palce. Kolo bylo v hodnotě 60 tisíc korun.

Policisté nyní po obou jízdních kolech pátrají.

Důležitá je prevence - nedávat zlodějům žádnou šanci!!!

- návštěvníci kempů by měli být na všechny své věci velmi opatrní

- všechny své cenné věci by měli mít neustále při sobě, nic cenného neponechávat bez dozoru ve stanu

- zaparkovaná vozidla by měli návštěvníci řádně uzamykat a zajistit proti krádežím

- pro uložení kol je vhodné využívat společných koláren, které bývají zpravidla součástí kempu, pakliže tyto místa

v kempech chybí a situace to umožňuje, je dobré jízdní kolo uložit do vozidla

- více preventivních rad naleznete pod článkem - viz. leták "Pozor na krádeže"



8. 8. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

odcizené jízdní kolo YT Detailní náhled

