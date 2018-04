Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Auto viselo na lampě

RYCHNOVSKO - Řidič opilý, spolujezdec v péči záchranářů.

Víkend přinesl kromě příjemného počasí i dopravní komplikace na rychnovských silnicích. Policisté vyjížděli k několika dopravním nehodám a zadokumentovali přestupky spojené s užitím drog, nedodržovaním povolené rychlosti a dalších pravidel.



Kritický nebyl pátek třináctého, ale neděle. K první dopravní nehodě vyjížděly sloužící hlídky do Častolovic v 13:30. Řidič osobního auta zn. Volkswagen Polo jel po frekventované silnici od Častolovic směrem na Libel. V pravotočivé zatáčce zastavil vpravo mimo silnici a při otáčení se zpět směrem na Častolovice s největší pravděpodobností přehlédl od Častolovic jedoucí osobní auto zn. Škoda Octavia, kterému tak nedal přednost v jízdě. Po střetu obou aut skončila oktavie vlevo mimo silnici. Záchranáři odvezli do nemocnice jednasedmdesátiletého řidiče pola a sedmadvacetiletou řidičku oktavie spolu s dvouletým dítětem. Dechové zkoušky, které policisté provedli u obou řidičů, vykázaly negativní hodnoty. Po provedené prohlídce obou aut policisté pro závady zadrželi u pola osvědčení o registraci vozidla. Škoda této dopravní nehody je vyčíslena na 70.000 korun.

O několik hodin později, ve 21:00, vyjížděli dopravní a kostelečtí policisté do Lupenice. Řidič osobního auta zn. Citroen Xsara jedoucí od Tutlek v levotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schoponostem a dostal smyk, který nezvládl. S autem přeletěl vlevo do silničního příkopu, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení. Záchranáři odvezli do nemocnice šestadvacetiletého spolujezdce, devětadvacetiletý řidič vyvázl bez zranění. Nikoliv však bez dalšího postihu, protože při provedené dechové zkoušce na místě u něj policisté naměřili 1,5 promile alkoholu v dechu. Mladíkovi ihned zadrželi řidičský průkaz a eskortovali ho do nemocnice k odbornému lékařskému vyšetření spojenému s odběrem žilní krve. Škoda této havárie je odhadnuta na 27.000 korun.



por. Mgr. Alena Kacálková

16. dubna 2018

