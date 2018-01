Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Auto není trezor

RAKOVNICKO – Nenechávejte nic důležitého a cenného v autě.

V úterý 16. ledna před půl druhou odpoledne přijali policisté oznámení o vloupání do osobního vozidla v Řevničově.

Neznámému pachateli stačilo maximálně dvacet minut na to, aby si z vozidla odnesl to, co si vyhlédl. Oznamovatel policistům uvedl, že v čase od 13 hodin do 13.25 hodin 16. ledna došlo k vloupání do vozidla, z něhož zmizela taška s osobními věcmi, peněženka s doklady a finanční hotovostí. Pachatel se do vozidla vloupal tak, že rozbil skleněnou výplň pravých předních dveří a ze sedadla spolujezdce odcizil výše uvedenou tašku. Škoda na poškození a na odcizených věcech byla vyčíslena na téměř 8 tisíc korun českých.

Dodržujte jednoduchá pravidla na ochranu svých věcí!

• Nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle.

• Nenechávejte zavazadla tak, aby byla kolemjdoucím na očích!

• Zkontrolujte uzavření oken vždy, když se vzdalujete od vozu, byť jen na chvíli.

• Pokud parkujete v místech, kde dochází často ke krádežím vozidel, zajímejte se o bezpečnější systém uzamykání.

• Technický průkaz a jiné doklady noste s sebou, neukládejte ho v palubní přihrádce.

nprap. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

17. ledna 20118

