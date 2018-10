Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Auta viditelně nepoškodil

BLANENSKO: Zloděj získal vedle oblečení i nabíječky a stravenky.

Návštěvu Moravského krasu a propasti Macocha hodně znepříjemnil dvaatřicetiletému muži zatím neznámý pachatel. Ten se na parkovišti poblíž propasti Macocha odpoledne vloupal do jeho osobního automobilu VW Polo. Do auta se dostal, aniž by ho viditelně poškodil. Z tašky odložené na sedadle odcizil sportovní oblečení, dvě nabíječky na mobil a stravenky. V Blansku se možná stejný zloděj dostal stejným způsobem do osobního automobilu Škoda. V autě ale nic k odcizení nenašel. Majitelům vozidel způsobil zloděj škodu za nejméně deset tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 1. října 2018

