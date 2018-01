Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Ani trojnásobný zákaz řízení ho neodradil

KOSTELEC NA HANÉ - Nyní mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

V pondělí 1. ledna 2018 před polednem kontrolovali policisté v ulici 8. května v Kostelci na Hané osobní automobil značky Škoda a jeho jednatřicetiletého řidiče. Při kontrole policisté zjistili, že muž má vysloveny tři platné zákazy řízení všech motorových vozidel. Nejdelší z nich mu byl uložen rozhodnutím Okresního soudu v Prostějově na dobu 36 měsíců, až do června roku 2020. Další dva v trvání 24 a 18 měsíců mu byly uloženy rozhodnutími Magistrátu města Prostějova. Ty jsou platné do března roku 2019 respektive do května letošního roku. Muž je pro porušení uvedených zákazů podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Mgr. František Kořínek

2. ledna 2018

vytisknout e-mailem Google+