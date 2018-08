Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol za volantem je hazard nejen se svým životem

JIČÍNSKO – Auto skončilo na boku v příkopě, řidič v nemocnici.

V úterý 14. srpna krátce před osmnáctou hodinou se mohl na vlastní kůži přesvědčit devětadvacetiletý řidič osobního motorového vozidla BMW 323, že alkohol za volant rozhodně nepatří.

V uvedenou dobu měl jet po silnici III. třídy v obci Uhlíře ve směru na Lázně Bělohrad. V prudké pravotočivé zatáčce zřejmě vlivem nepřiměřené rychlosti dostal s vozidlem smyk, který již nevyrovnal. Následně vyjel vlevo mimo silnici do příkopu, kde narazil do náletových dřevin. Vozidlo poté skončilo převrácené na pravém boku. Řidič se dobrovolně podrobil dechové zkoušce na alkohol, která prokázala výsledné pozitivní hodnoty 1,11 a 1,20 promile alkoholu v dechu. Při dopravní nehodě utrpěl řidič zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice k lékařskému ošetření. Celková škoda je předběžně vyčíslena na částku 70 tisíc korun.

Muž se tak měl svým jednáním dopustit přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody v délce trvání od šesti měsíců až na tři léta.

nprap. Aleš Brendl

15. srpna 2018; 09:45

