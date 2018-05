Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Alkohol za volantem

HRADECKO - Ovlivněný řidič způsobil havárii.

V pondělí 7.5. krátce před 23. hodinou byli policisté přivolání k havárii osobního vozidla, ke které došlo na silnici III. třídy v Krňovicích. Řidič vozidla značky Dacia Logan, který jel od Bělče nad Orlicí směrem na Třebechovice p/Orebem nepřizpůsobil rychlost jízdy a při projíždění pravotočivé zatáčky dostal smyk. Strhl řízení doleva, přejel do protisměru, sjel do silničního příkopu, kde narazil do stromu. Než ho rychlá záchranná služba převezla do hradecké fakultní nemocnice s blíže nespecifikovaným zraněním na ošetření, byl podroben dechové zkoušce. Ta ukázala hodnotu téměř 2 promile alkoholu.

Policisté technickou závadu, jako příčinu dopravní nehody, na místě nezjistili. Řidiči zadrželi řidičský průkaz a kvůli závadám na autě, na kterém odhadli škodu na 80 tisíc korun, zadrželi osvědčení o registraci vozidla.

Téměř 20letého řidiče čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let.

por. Iva Kormošová

9.5.2018, 11.15

