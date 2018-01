Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Alkohol a drogy za volant nepatří

ZNOJEMSKO: Přistihli jsme další nezodpovědné a nebezpečné řidiče.

Dalších pět mužů, kteří neoprávněně usedli za volant, jsme přistihli v pěti uplynulých dnech.

Včera v jedenáct hodin dopoledne ve Znojmě to byl šestadvacetiletý muž v osobním vozidle Audi A4, který měl pozitivní test na užití pervitinu a kokainu.

V pátek uvízli v policejní síti tři:

- Před polednem havaroval u obce Hevlín čtyřiadvacetiletý řidič s osobním autem BMW, jemuž v krvi proudilo 1,91 promile alkoholu. Zřejmě vzhledem k rychlosti vyjel ze silnice a uvízl v betonové výpusti odtokového kanálu (viz fotografie níže). Naštěstí vyvázl bez zranění, ale na vozidle si neopatrnou jízdou způsobil škodu asi třicet tisíc korun.

- Před čtvrtou hodinou odpolední projížděl obcí Čermákovice dvaačtyřicetiletý muž se Seatem Alhambra. Po předchozím požití alkoholu ještě nadýchal 0,27 promile a k tomu není ani držitelem řidičského oprávnění.

- V pátek jsme při silniční kontrole zjistili ještě jednoho muže bez řidičského oprávnění. Jednalo se o sedmačtyřicetiletého muže za volantem vozu Opel Astra. Vyšlo najevo, že auto nemá zákonné pojištění a ani přidělené registrační značky. Bylo však opatřeno značkami, které patří jinému vozidlu. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme zajistili odtah auta do policejního areálu.

Pátý případ se odehrál minulý týden ve čtvrtek. V obci Dolní Dubňany jsme zastavili ke kontrole Opel Agila. Za volantem seděl sedmapadesátiletý muž, jehož dechová zkouška na zjištění požití alkoholu před jízdou měla výsledek 3,03 promile. Ihned jsme mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali pokračovat v další jízdě.

Všichni výše uvedení muži jsou z našeho regionu a jejich protiprávním jednáním se budeme dále zabývat.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 16. ledna 2018

