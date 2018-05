Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Alkohol sehrál hlavní roli

BLANENSKO: Při nehodě byl v blanenské Bezručově ulici zraněn devětapadesátiletý chodec.

Alkohol sehrál stěžejní roli při večerní dopravní nehodě v blanenské Bezručově ulici. Dvaačtyřicetiletý řidič osobního automobilu Ford tam nepřizpůsobil rychlost jízdy a dostal smyk. Neovladatelné vozidlo najelo nejdříve mimo vozovku na travnatou plochu a na chodník, kde narazilo do podezdívky domu. Poté se vůz vrátil zpět na silnici, aby na druhé straně narazil do popelnic. Až poté se na vozovce zastavilo. Během manévru došlo ke sražení devětapadesátiletého chodce. Ten musel být se zraněními převezen do nemocnice. Při vyšetřování havárie policisté zjistili, že cizinec za volantem je pod vlivem alkoholu. Při dechové zkoušce mu přístroj ukázal hodnotu 1,7 promile. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz. Při nehodě vznikla škoda za skoro padesát tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 22. května 2018

