Alkohol na pracovišti

Žadatelka požádala o následující informace „týkající se správného postupu u zaměstnance, který jeví známky požití alkoholu a odmítá opustit pracoviště, případně absolvování vyšetření ve zdravotnickém zařízení“.

„Dle § 16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů je uvedeno, že osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví své či jiných osob nebo poškodit majetek, nesmí při výkonu této činnosti požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky a je povinna se podrobit i odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiné návykové látky. V případě, že by zaměstnanec nespolupracoval, lze pro vykázání z pracoviště, případně zajištění vyšetření ve zdravotnickém zařízení přivolat na pracoviště Policii ČR, aby toto zajistila. V případě, kdy by zaměstnanec byl agresivní, lze také přivolat Policii ČR.

Lze pro vykázání z pracoviště, případně zajištění vyšetření ve zdravotnickém zařízení využít přivolání Policie ČR také situaci, kdy zaměstnanec nebude splňovat podmínky dle legislativy uvedené výše a současně nebude agresivní? Bude se jednat pouze o zaměstnance nespolupracujícího, který odmítne opuštění pracoviště nebo vyšetření alkoholu ve zdravotnickém zařízení.“

Policie České republiky sdělila žadatelce, že problematiku popsanou v žádosti již neřeší zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (byl zrušen 31. 5. 2017), ale navazující nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Konkrétní situaci detailně popisují §§ 18 až 25 uvedeného zákona, kde je popsána možnost využití přivolání Policie České republiky, která koná v rámci své působnosti a za podmínek stanovených jinými právními předpisy.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 10. 9. 2018

