Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Alkohol a podvody

LOUNY – Dvě promile za volantem; Podvody se sociálními dávkami.

Koloval v nich alkohol

Středeční brzké ranní hodiny byly nepříjemné pro řidiče vozidla zn. Renault. Dostal se do hledáčku policejní hlídky z obvodního oddělení v Lounech. Možná si ani 37letý muž neuvědomil, že když usedne za volant pod vlivem alkoholu, ohrožuje tím nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Strážci zákona mu při kontrole naměřili v dechu až 2,42 promile.

Policisté z Postoloprt se v pátek setkali s podobným případem. Zastavili v odpoledních hodinách 39letého řidiče vozidla zn. Volkswagen. Při dechové zkoušce se hodnota řidičova ovlivnění vyšplhala až na 2,19 promile alkoholu.

Také nedělní lounská policejní hlídka se setkala v ulicích s řidičem pod vlivem alkoholu. Jejich pozornost upoutal 40letý muž ve voze zn. Ford. Strážci zákona s ním provedli dechovou zkoušku. Jejich podezření se potvrdilo, muž měl řídit pod vlivem alkoholu. Přístroj jim ukázal hodnotu 1,80 promile.

Všichni tři provinilí motoristé už v dnes vědí, že se ze svého neuváženého činu budou muset zpovídat před soudem. Policisté jim sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Soud je může potrestat odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.



Podvody s dávkami sociální podpory

Usnesení o zahájení trestního stíhání z trestného činu podvod si převzala 54letá žena. Této byl městským úřadem od roku 2014 vyplácen příspěvek na bydlení. Policisté jí kladou za vinu, že zamlčela přítomnost manžela ve společné domácnosti. Tato skutečnost má totiž podstatný vliv na výši přiznané dávky. Jelikož uvedla pracovnice lounského úřadu v omyl a měla si tak přijít k částce přesahující 100 tisíc korun, soud by jí mohl poslat do vězení na jeden rok až pět let.

Obvinění z trestného činu podvod si vyslechla také 35letá žena. Podle kriminalistů se i tato žena chtěla zřejmě obohatit tím, že chtěla uvést v omyl pracovnice lounského úřadu práce. K žádosti příspěvku na bydlení předložila nepravdivé potvrzení o zaplacení nájemného. Kdyby jí dávka byla vyplacena, přišla by si na obnos přesahující 6 tisíc korun. Za to co jí policisté kladou za vinu, se bude zpovídat před soudem, který jí může potrestat až dvěma lety odnětí svobody.





nprap. Mgr. Irena Pilařová

oddělení tisku a prevence Louny

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

23. května 2018

