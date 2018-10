Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Aktualizace: Vloupání do garáží v sedmi krajích

KRAJ - Případ objasnili hradečtí kriminalisté. Obviněný skončil ve vazbě.

Policejní vyšetřovatel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ukončil v těchto dnech vyšetřování jednoho z nejrozsáhlejších případů majetkového charakteru za poledních několik let. Jedná se o vloupání do garáží v osmi krajích v rámci České republiky, o kterém jsme Vás od počátku informovali. Vyšetřování skončilo návrhem na podání obžaloby k rukám státní zástupkyně, která jej akceptovala. Obviněné dvojici je kladeno za vinu, že se od roku 2014 do zadržení v roce 2018 dopustila téměř 130 případů vloupání do řadových garáží a způsobila tak celkovou škodu vyčíslenou na více jak 3,2 miliony korun.



Vyšetřování tohoto rozsáhlého případu probíhalo přes sedm měsíců (od února 2018 do září 2018) a spisový materiál čítá několik svazků, neboť vyšetřovací spis má cca 5,5 tisíce stran. Policisté v rámci trestního řízení zajistili stovky věcí, z nichž dvě třetiny vrátili jejich majitelům. O případném osudu zbylých zajištěných věcí bude rozhodovat již soud.



Obviněnému muži, který je stíhán vazebně a také obviněné ženě hrozí za krádeže a porušování domovní svobody v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na 8 let.

por. Mgr. Lenka Burýšková

Aktualizováno dne 4. 10. 2018 ve 14:10

______________________________________________________________

Od února 2018 probíhá vyšetřování rozsáhlého případu vloupání do garáží napříč celkem osmi kraji v rámci České republiky. Případ vyšetřuje SKPV KŘP Khk jako zločin krádež a poškození cizí věci, spáchaných ve spolupachatelství. Toto jednání je kladeno za vinu dvojici obviněného páru, z nichž muž je stíhán vazebně, žena na svobodě.



V průběhu vyšetřování vyšlo najevo, že dvojice má mít na svědomí další množství nových případů. Původně byli obviněni z vloupání do celkem 86 garáží s celkovým počtem 99 poškozených osob. Policisté v další fázi vyšetřování ale zjistili, že obvinění mají zřejmě na svědomí dalších 42 případů vloupání do garáží u celkem 49 poškozených. Nově se jejich teritorium rozrostlo o Jihomoravský kraj, který navštívili ve dvou případech.

Celkem tak mají mít na svědomí téměř 130 případů vloupání do řadových garáží. Odcizením věcí z garáží měli dohromady způsobit celkovou škodu, vyčíslenou na více jak 3,2 miliony korun. Další škodu ve výši více jak 70 tisíc korun měli způsobit poškozením. Nutno dodat, že většina z těchto poškozených, se policistům ozvala na základě průběžné medializace případu a zveřejněných výzev, které se vztahovaly k zajištěným věcem, za což médiím DĚKUJEME!

Policisté v rámci trestního řízení zajistili cca stovky různých věcí. Do současné doby tak byla část věcí vrácena celkem šedesáti poškozeným.

Vzhledem k rozsáhlému počtu skutků byla k zajištěným stopám, způsobeným škodám atd. zadána řada odborných vyjádření, znaleckých posudků a analytických vyhodnocení. Vyšetřování tohoto případu i nadále pokračuje.

por. Mgr. Lenka Burýšková

Dne 31. 7. 2018 v 6:30

________________________________________________

Před nedávnem jsme Vás informovali o případu rozsáhlé majetkové trestné činnosti – vloupání do garáží v sedmi krajích napříč Českou republikou se škodou vyčíslenou na více jak 2 miliony korun. Policisté v rámci vyšetřování zajistili množství věcí, jejichž seznam zveřejnili na webových stránkách policie. Více v článku "Hledáme majitele zajištěných věcí"

V rámci medializace tohoto případu a díky jeho zveřejnění se na policisty obrátily desítky poškozených osob, které v některých předmětem své odcizené věci poznaly. V současné době tak policisté vyřizují jejich navrácení. Přesto stále další věci čekají na své majitele!



Hledáme tak například majitele Motocyklu ČZ 125, veterán černé barvy, majitele nafukovacího raftu modrobílé barvy zn. Zodiac Zoom nebo přepravního dětského kočárku zn. Croozer.



Kompletní fotogalerie ZDE.



Současně touto cestou děkujeme všem médiím za pomoc a spolupráci!

por. Mgr. Lenka Burýšková

Dne 22. 3. 2018 v 11:40

______________________________________________



AKTUALIZACE: na internetové adrese http://www.policie.cz/clanek/hledame-majitele-zajistenych-veci-749864.aspx naleznete bližší informace k odcizeným a zabaveným věcem včetně kontaktů na kompetentní osoby. V případě, že mezi uvedenými věcmi naleznete něco svého, volejte na telefonní čísla uvedená v článku.

kpt. PhDr. Ondřej Moravčík

​22.2.2018; 15:27

-------------------------------------------------------------------

V sobotu 17. února 2018 ve 21 hodin zadrželi trutnovští kriminalisté v Praze ve vozidle Ford dvaatřicetiletou ženu a jejího pětačtyřicetiletého přítele, těm bylo následně 18. února 2018 předáno usnesení o zahájení trestního stíhání jako obviněných ze spáchání přečinu a zločinu krádež a poškození cizí věci spáchaného ve spolupachatelství dílem dokončeným a ve čtyřech případech ve stádiu pokusu.

Obviněným je kladeno za vinu, že společně od jara roku 2015 do současné doby v sedmi krajích (Královéhradecký, Pardubický, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Liberecký a kraj Vysočina) páchali majetkovou trestnou činnost, čímž způsobili poškozeným škodu dosahující téměř 2, 2 milionu korun.

Muž se ženou při páchání trestné činnosti vnikali do garáží za použití násilí a zde se zaměřovali mimo jiné na disky s letními a zimními pneumatikami, jízdní kola, nářadí, motocykly, zahradní sekačky a vše ostatní, co jim přišlo pod ruce. Kriminalisté dvojici kladou za vinu celkem 63 skutků, v rámci kterých se vloupala do více než 80 garáží.

Kriminalisté lustrací muže následně zjistili, že se jedná o recidivistu, který byl již v minulosti 13krát pravomocně odsouzen za přečiny krádež, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. On sám se ve své výpovědi k trestné činnosti doznal a jelikož byl návrh okresního státního zástupce v Trutnově o vzetí obviněného do vazby Okresním soudem v Trutnově akceptován, tak bude další řízení již probíhat vazebně. Obviněnou ženu policisté ze zadržení po provedení nezbytných procesních úkonech propustili a je stíhaná na svobodě.

Kromě jiného kriminalisté i nadále vyhodnocují zajištěné stopy a zajištěné důkazy z provedených domovních prohlídek a lze předpokládat, že trestní stíhání bude v budoucnu ještě rozšířeno o další skutky.

Překvapením pro kriminalisty při prohlídce motorového vozidla, ve kterém byli pachatelé zadrženi, byl nález dvou zápisníků. Obsahují totiž přes tisíc adres měst a ulic po celé republice, ve kterých se nacházejí garážové komplexy. Tyto zápisníky budou v průběhu dalšího vyšetřování podrobeny důkladné analýze, neboť předběžným vyhodnocením bylo zjištěno, že se adresy shodují s místy vykradených garáží, za které jsou obvinění trestně stíháni.

V případě prokázání viny hrozí obviněným až osmiletý pobyt ve vězení.

kpt. PhDr. Ondřej Moravčík

21.2.2018; 10:45 hod.

