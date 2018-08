Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE - Množství turistů zahltilo Adršpach

NÁCHODSKO – Příjezdové komunikace musely být dočasně uzavřeny.

AKTUALIZACE - 16. srpna 2018, 14:00

Dnes v 13:40 byl provoz na příjezdových komunikacích plně zprovozněn.

mjr. Bc. Jan Čížkovský

____________________________________________________________________________________

AKTUALIZACE - 16. srpna 2018, 11:50

I dnešního dmne jsme narazili na shodný problém jako včera. Příliv turistům, zejméma tedy řidičů s vozidly zahltil Adršpach. Ze shodného důvodu, jako je popsán níže je i dnes od 11:40 h odkláněna doprava do Adršpachu od hraničního přechodu Zdoňov a od Teplic nad Metují.

mjr. Bc. Jan Čížkovský

16. srpna 2018, 11:50

______________________________________________________________________________________

S dopravními omezeními museli od dnešních 11 hodin do 14 hodin počítat řidiči vozidel směřujících do Adršpachu. Z důvodu velkého množství automobilů, které od rána najížděly do této turistické oblasti, musela být dočasně uzavřena komunikace vedoucí k obci od hraničního přechodu Zdoňov a od Teplic nad Metují, což je jediné opatření, jež udrží tuto páteřní komunikaci obce průjezdnou pro případný zásah složek IZS.

Policie ČR posílila výkon služby v předmětném území a na místě pomáhá regulovat dopravu hned několik policejních hlídek, které současně řidiče směrují na objízdné trasy a pomáhají jim zvládat případné dopravní obtíže. Policisté spolupracují s pořadatelskou službou, která dopravní situaci v obci nebyla schopna samostatně vyřešit. Policisté v dané lokalitě i nadále hlídkují a dopravní situaci monitorují a to především v rizikových časech a datech (státní svátky v ČR i PL víkendy apod.) a jsou připraveni přijmout opatření v rámci svých kompetencí. Policisté však nenahrazují činnost pořadatelské služby.

Policie řidičům radí, aby v rámci možností využili hromadné dopravy a tím se vyhnuli komplikacím spojeným s dopravními omezeními a také parkováním. Již z minulých let policisté vědí, že návštěvníci skal nemají v těchto dnech kde zaparkovat, neboť na vyhrazených parkovacích plochách bývá absolutně plno. Policisté ale upozorňují: "Parkování mimo tato vyhrazená parkoviště je však zakázáno, neboť Adršpach se nachází v chráněné krajinné oblasti, kde je zvýšená ochrana ekosystému".

mjr. Bc. Jan Čížkovský

15. srpna 2018, 14:15



