Akce VODA 2018

PŘEROVSKO - Policisté kontrolovali Tovačovská jezera.

Včera v době od 09:00 do 13:00 hodin v lokalitě Tovačovských jezer proběhlo bezpečnostní opatření VODA 2018, do kterého byla zapojena desítka policistů nejen z kojetínského oddělení, ale také policisté s člunem z pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravního inspektorátu a přerovského obvodního oddělení. S kontrolou hůře přístupných míst vypomohla i policejní čtyřkolka. Akce byla zaměřena především na odhalování protiprávního jednání souvisejícího s řízením a provozem plavidel na vodní ploše, dodržování platných ustanovení vodního zákona a také dodržování zákazu vjezdu do míst, kde to není povoleno. V průběhu akce byly zkontrolovány tři desítky osob, z toho tři osoby byli vůdci malého plavidla. Odhaleno bylo 13 přestupků, které byly zadokumentovány a oznámeny příslušnému správnímu orgánu. Všechny se týkaly koupání osob v místech, kde je to zakázáno.

por. Mgr. Miluše Zajícová

8. srpna 2018

